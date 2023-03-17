Уловы российских рыбаков перевалили за миллион тонн

К середине марта отечественные предприятия добыли более 1,1 млн тонн рыбы и морепродуктов. Показатель превысил уровень прошлого года на 105 тыс. тонн (+10,5%).

В Дальневосточном бассейне вылов вырос почти на 14% к уровню 2022 г. — до 887,4 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По данным ведомства, минтая добыто 711,1 тыс. тонн (+104,4 тыс. тонн), трески — 36,5 тыс. тонн (+3,6 тыс. тонн), сельди — 82,3 тыс. тонн (+ 0,8 тыс. тонн), камбалы — 15 тыс. тонн (+2 тыс. тонн).

В Северном бассейне освоено 99,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Вылов трески достиг 54 тыс. тонн, пикши — 18,7 тыс. тонн, мойвы — 21 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне добыто в общей сложности 8,6 тыс. тонн водных биоресурсов.

В Волжско-Каспийском бассейне вылов увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 19,3 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытых частях Мирового океана российский флот наловил в совокупности 67,8 тыс. тонн.

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