Поморье собирается провести мониторинг редких рыб и моллюсков

Архангельская область ищет подрядчика для мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны, включая рыб и моллюсков. Максимальная цена контракта — 2,4 млн рублей.

Информация об открытом электронном конкурсе размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews.

Ученым предстоит провести полевые зоологические (птицы, рыбы, моллюски, насекомые) и ботанические исследования на ключевых участках. Необходимо оценить экологическое состояние локальных популяций, разработать предложения по сохранению среды их обитания, и, в случае необходимости, подготовить предложения о внесении изменений в региональную Красную книгу.

Ключевым участком для исследования рыб станет Приморский муниципальный район (дельта реки Северная Двина и участки приустьевого взморья). Для работ по моллюскам — Онежский муниципальный район (реки Вейга, Пурнема и Лямца) и Приморский муниципальный район (река Летняя Золотица). Мониторинг должен завершиться не позднее 30 ноября 2023 г.

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