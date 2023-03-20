Росрыболовство провело большой квотный аукцион

Торги по продаже долей квот для промысла на Дальневосточном бассейне проходили в течение двух дней. Поступления в госбюджет по итогам процедуры оцениваются более чем в 1 млрд рублей.

Аукцион по продаже долей квот для промышленного лова проводился с 15 по 16 марта в Москве. Всего на торги было выставлено 38 лотов. Это 100% доля квоты добычи волосатого четырехугольного краба в Восточно-Сахалинской подзоне (ранее промысел этого объекта в этом районе не осуществлялся) и доли квот по расторгнутым договорам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, проданы все объемы. Так, компания «Росрыбфлот» (Камчатский край) приобрела доли квот вылова трески и терпугов в Южно-Курильской зоне, макрурусов в Западно-Беринговоморской и Северо-Курильской зонах, палтусов в Северо-Курильской, Западно-Беринговоморской зонах, Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах.

Камчатская компания «Маркуз» купила две доли квоты вылова трески в Петропавловско-Командорской подзоне, три доли камбал в Петропавловско-Командорской подзоне, три доли терпугов в Петропавловско-Командорской подзоне.

В число победителей аукциона вошел и Рыбокомбинат «Островной» (Сахалинская область): ему достаются права на добычу минтая в Западно-Сахалинской подзоне (одна доля) и Петропавловско-Командорской подзоне (две доли), сельди в Западно-Сахалинской подзоне, палтусов в Южно-Курильской зоне и Петропавловско-Командорской подзоне.

Компания «Аквариус» (Хабаровский край) предложила лучшую цену за доли квот северной креветки в Камчатско-Курильской и Западно-Сахалинской подзонах. «Комсомольскрыбпром» (Хабаровский край) — за две доли вылова трубачей в Западно-Сахалинской подзоне.

Камчатский «Пролив» купил две доли квоты на промысел сельди в Западно-Камчатской подзоне. Долю квоты трески в Западно-Камчатской подзоне приобрела компания «Невод» (Сахалинская область), право на добычу этого объекта в подзоне Приморье получает «Путина-ДВ» (Хабаровский край), в Север-Курильской зоне — «Камкорн и Ко» (Камчатский край). «Торгпромус Плюс» (Магаданская область) предложила лучшую цену за долю квоты добычи камбал в Северо-Охотоморской подзоне, «Камчаттралфлот» — камбал в Западно-Камчатской подзоне. Долю квоты на вылов терпугов в Южно-Курильской зоне купила компания «Прибой-Т» (Сахалинская область). Участвовал в торгах и «Курильский рыбак»: предприятие приобрело долю квоты на промысел сельди в Западно-Камчатской подзоне.

Объемы для промысла гребешка в Восточно-Сахалинской подзоне купил ИП Потапенко Н.А. (Сахалинская область).

Доля квоты на промысел краба-стригуна красного в подзоне Приморье достается компании «Гамма» (Сахалинская область). Право на добычу волосатого четырехугольного краба в Восточно-Сахалинской подзоне приобрела компания «Амурское» (Сахалинская область).

Росрыболовство подсчитало, что по итогам аукциона государственный бюджет пополнится более чем на 1 млрд рублей.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews