Тайвань и Япония договорились о промысле в спорных водах

Тайвань и Япония договорились о пролонгации принятых в 2019 г. принципов рыболовства в спорных водах. Стороны провели первую после перерыва встречу по этому вопросу — из-за пандемии ежегодный формат переговоров был нарушен.

Исключительные экономические зоны Тайваня и Японии накладываются друг на друга, ситуация усугубляется претензиями этих сторон, а также материкового Китая на архипелаг Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао). Де-факто эти острова контролируются Японией.

На трехдневной встрече в Токио прошли переговоры между представителями сторон — Ассоциацией тайваньско-японских отношений и Японо-тайваньской ассоциацией взаимообменов, пишет информагентство Focus Taiwan. Такой формат выбран из-за невозможности поддержания официальных отношений: у Японии установлены официальные дипотношения с КНР, не признающей Тайвань независимым государством.

Участники встречи договорились сохранить существующие руководящие принципы в версии 2019 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, переговоры между Японией и Тайванем по этому вопросу начались в 1996 г. На очередном раунде в 2009 г. удалось достичь консенсуса по четырем общим принципам урегулирования споров в области рыболовства. В 2013 г. стороны подписали соглашение о рыболовстве.

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