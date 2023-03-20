Данные о племенных животных соберут в специальную базу

В Госдуму внесен проект поправок в федеральный закон «О племенном животноводстве» — предусмотрено создание информационно-аналитической системы племенных ресурсов. Планируется, что новая платформа станет подспорьем в том числе для аквафермеров.

Федеральная государственная информационно-аналитическая система племенных ресурсов должна создать условия по регистрации племенных животных, племенных стад, учету племенных хозяйств, выданных разрешений на импорт племенной продукции (материала), сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

«Зайти в эту базу данных будет возможно в том числе через единый портал государственных услуг. Причем для всех пользователей доступ будет бесплатным и предоставляться дистанционно — и для органов власти, и для агробизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, а также для ученых, работающих в этой сфере», — рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, племенные хозяйства предоставят через базу информацию о своих животных, приобретение которых наиболее выгодно для сельхозпроизводителей. И фермеры смогут подобрать для себя самые продуктивные породы.

«Такая новая информационная платформа нужна для прикладных исследований, востребованных у наших аграриев. Она станет хорошим подспорьем для российских производителей мяса, молока, аквакультуры, меда, продовольствия, поможет повысить конкурентоспособность нашего агропрома», — заявил председатель правительства.

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