Помощь запасам угря отразят в методиках

В методике исчисления вреда водным биоресурсам предполагается учесть данные промыслового возврата молоди угря в Куршском и Вислинском заливах. Другую методику планируется дополнить биотехническими показателями по выращиванию этой рыбы.

В августе прошлого года в Калининградской области впервые за много лет начались выпуски молоди угря. С помощью искусственного воспроизводства планируется существенно увеличить промысловые запасы этой рыбы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на портале regulation.gov.ru опубликован проект приказа Минсельхоза — о внесении изменений в приложение 2 к Методике исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам. В пояснительной записке отмечено: специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии на основании научных исследований установили сведения о промысловом возврате молоди угря в Куршский и Вислинский заливы Балтийского моря. В этой связи документ дополняется соответствующими показателями.

На портале размещены еще одни поправки министерства, касающиеся молоди угря, — проект изменений в приложение 1 к методике расчета объема добычи водных биоресурсов в целях аквакультуры и сохранения запасов.

Документ дополняется биологическими показателями по выращиванию молоди угря в Калининградской области. Это выживаемость стекловидных личинок при транспортировке, карантине, выживаемость молоди при выращивании, средняя масса выпускаемой молоди, а также количество стекловидных личинок, необходимое для выпуска 1 млн экземпляров молоди. В пояснительной записке тоже указывается, что цифры установлены на основании данных ВНИРО.

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