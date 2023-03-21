Наука представила сводки с минтаевой путины

Вылов минтая в Охотском море превысил 668 тыс. тонн. Это на 50 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года. Интенсивный промысел в период с 13 по 19 марта продолжался в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах.

К 20 марта общий допустимый улов минтая в Охотском море выбрали на 66,4%. Освоение ОДУ также выше, чем за тот же период 2022 г. (тогда этот показатель составлял 57,3%).

На неделе с 13 по 19 марта наблюдалась удовлетворительная промысловая обстановка, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на оперативную информацию Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО).

В Западно-Камчатской подзоне рыбаки добыли 365,6 тыс. тонн (113,2% ОДУ). Годом ранее было выловлено 223,4 тыс. тонн (64,9% ОДУ).

В Камчатско-Курильской подзоне объем добычи составил 99,8 тыс. тонн (39,7% допустимого улова по подзоне). За тот же период прошлого года было выловлено гораздо больше — 213,2 тыс. тонн (79,7% ОДУ).

Суммарный вылов по западнокамчатским подзонам составил 465,4 тыс. тонн (81,1% совокупного ОДУ). В прошлом году было освоено 436,6 тыс. тонн (71,4%).

В Северо-Охотоморской подзоне район промысла после разрушения льда расширился, увеличилось число добывающих судов. Нарастающий вылов по подзоне составил 190,9 тыс. тонн (59,1% ОДУ). На 20 марта 2022 г. было добыто 179,8 тыс. тонн (52,2%).

В Восточно-Сахалинской подзоне промысел не осуществлялся. Всего здесь добыто 11,8 тыс. тонн (10,8% ОДУ). В прошлом году было выловлено всего 1,4 тыс. тонн (1,1%).

Мониторинг промысла минтая и сельди в Охотском море на судах предприятий Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) вели 10 наблюдателей ТИНРО и 3 наблюдателя КамчатНИРО.

В предстоящий период благоприятная промысловая обстановка сохранится на акватории Западно-Камчатской подзоны и в восточной части Северо-Охотоморской подзоны, прогнозируют специалисты. В Камчатско-Курильской подзоне обстановка ожидается неустойчивая.

Промысел сельди в Северо-Охотоморской подзоне осуществлялся на акватории к западу от 150° с.ш. центрального сектора района. Нарастающий вылов — 87,9 тыс. тонн (30,3% ОДУ). На 20 марта 2022 г. рыбаки взяли 88,2 тыс. тонн (28,5%).

Ожидается, что в предстоящий период на промысле сельди наиболее благоприятная обстановка будет в центральной части Северо-Охотоморской подзоны.

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