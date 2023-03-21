Волге и Каме прогнозируют не слишком щедрое половодье

Гидроузлы Волжско-Камского каскада в ближайшие недели будут работать в режиме экономии. Ожидается, что в период весеннего половодья сюда может поступить меньший объем воды, чем обычно.

Теплая зима, слабое промерзание почвы в европейской части страны и раннее начало весны отразились на объеме притока в водохранилища Волжско-Камского каскада. Ситуацию обсудили на заседании межведомственной рабочей группы под председательством замруководителя Росводресурсов Вадима Никанорова.

Основой для принятия решений стал предварительный прогноз Росгидромета о притоке в крупные водохранилища страны во втором квартале, сообщили Fishnews в пресс-службе Росводресурсов. Ожидается, что в Волжско-Камский каскад может поступить меньший объем воды, чем в среднем для этого периода, — от 133 до 167 куб. км воды при норме 159 куб. км.

«Второй квартал традиционно самый объемный в году по притоку. Вода, поступившая в апреле-июне, позволит обеспечить стабильное функционирование зависящих от ресурса отраслей, а также дополнительно обводнить уникальную территорию в низовьях — Волго-Ахтубинскую пойму. По прогнозам метеорологов, приток в предстоящий период не будет существенно превышать норму. Для рационального распределения ресурса в дальнейшем сейчас решено перевести гидроузлы каскада в режим экономии», — отметил Вадим Никаноров.

Принятые режимы будут действовать до 10 апреля.

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