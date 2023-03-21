Реки и балки Кубани ждут рыбоводов

В Краснодарском крае на аукцион выставили девять рыбоводных участков под пастбищную аквакультуру — на реках и балках. Заявки для участия можно подать до 13 апреля.

Торги проводит Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, восемь участков площадью от 17 до 39,8 га расположены в Каневском, Курганинском, Брюховецком, Павловском, Кущевском, Гулькевичском, Динском и Тбилисском районах. Стартовая стоимость этих лотов варьируется от 13,6 тыс. до 31, 8 тыс. рублей.

Еще один, самый большой, РВУ — 140 га — находится в Брюховецком районе на реке Бейсуг. Начальная цена этого участка составляет 112 га.

Аукцион планируется провести 20 апреля в Ростове-на-Дону. С победителями заключат договоры на 25 лет на условиях совместного пользования.

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