Филиппинские рыбаки теряют прибыль из-за разлива нефти

Затонувший танкер Princess Empress стал причиной разлива нефтепродуктов в водах Филиппин. Как отмечает пресса, загрязнение угрожает как водному биоразнообразию, так и рыбному промыслу.

Катастрофа произошла в конце февраля из-за шторма, сообщает корреспондент Fishnews. Нефтепродукты уже достигли одного из самых богатых своим биоразнообразием пролива и берега острова Верде, пишет отраслевое издание Splash со ссылкой на филиппинскую береговую охрану. Отмечается, что эта акватория является домом для более 1,7 тыс. видов рыб и 300 видов кораллов, также там находятся 36 морских охраняемых районов.

Сейчас морские обитатели в опасности из-за увеличивающегося пятна мазута. По словам контр-адмирала береговой охраны Арманда Балило, пятно продолжит расти, так как вылились еще не все 900 тыс. литров мазута, перевозимых танкером.

Разлив нефтепродуктов затронет около 20 тыс. га коралловых рифов, 9,9 тыс. га мангровых лесов и 6 тыс. га полей водорослей, приводит мнение экспертов филиппинская газета BusinessWorld.

По данным филиппинского Бюро рыболовных и водных ресурсов (BFAR), на всей загрязненной акватории временно запрещен промысел. Это стоит местным рыбакам около 5 млн песо (примерно 92 тыс. долларов).

По словам официального представителя BFAR Назарио Бригуэра, сейчас в район бедствия не могут выйти на лов около 19 тыс. рыбаков из девяти муниципалитетов Восточного Миндоро. Правительство провинции уже объявило режим бедствия в этих муниципалитетах и еще почти 80 прибрежных деревнях пострадавшего региона.

В Министерстве социального обеспечения и развития Филиппин подсчитали, что разлив нефти затронул жизни 151 тыс. филиппинцев, или 33 тыс. семей из 130 деревень провинций Восточный Миндоро, Палаван и Антике. Как пишет BusinessWorld, министерство уже заявило о выделении около 116 млн песо (примерно 2,14 млн долларов) на программу «деньги за работу» для рыбаков и о продлении ее до мая.

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