Для лососевой путины предложили дополнительные меры регулирования

Минсельхоз представил проект приказа об ограничениях промысла тихоокеанских лососей на 2023 г. Дополнительные меры регулирования предложены для добычи на Камчатке, в Сахалинской области и на реке Амур.

Проект приказа Минсельхоза по оперативным мерам регулирования на предстоящую лососевую путину размещен на сайте regulation.gov.ru. Как сообщает корреспондент Fishnews, дополнительные ограничения предполагаются для разных видов рыболовства.

По Камчатке предлагается следующее: «Закрыть по 31 декабря 2023 г. промышленное рыболовство тихоокеанских лососей:

во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море РФ, прилегающих к территории Камчатского края в Охотском море, с ограничением по широте от 51°49' с.ш. до 52°25' с.ш. с применением ставных неводов с длиной центрального троса ставного невода от точки его крепления на берегу до головного буя в сторону моря более 1500 метров и имеющих более двух ловушек;

в заливе Корфа с применением ставных неводов с длиной центрального троса ставного невода от точки его крепления на берегу

до головного буя в сторону залива более 1500 метров».

По Сахалинской области предлагается: «Закрыть на период с 11 августа по 31 декабря 2023 г. промышленное рыболовство кеты в Восточно-Сахалинской подзоне на участке от реки Мануй до мыса Острый с применением ставных неводов с длиной центрального крыла невода, устанавливаемого от береговой полосы вглубь моря или залива, более 1000 метров».

Ряд мер запланирован по Амуру и его бассейну:

«Предлагается закрыть по 31 декабря 2023 г. промышленное рыболовство кеты в реке Амур:

с применением плавных сетей длиной более 100 метров;

с применением плавных сетей ниже по течению от г. Николаевска-на-Амуре (ниже линии с координатами 53°06'45'' с.ш. 140°42'10'' в.д. – 53°08'13'' с.ш. 140°41'25'' в.д.);

с применением ставных неводов типа «заездок» с длиной центрального крыла более 1000 метров ниже по течению от г. Николаевска-на-Амуре (ниже линии с координатами 53°06'45'' с.ш. 140°42'10'' в.д. – 53°08'13'' с.ш. 140°41'25'' в.д.).

Закрыть по 31 декабря 2023 г. рыболовство кеты в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в бассейне реки Амур:

с применением плавных сетей длиной более 100 метров при осуществлении рыболовства с предоставлением рыболовного участка;

с применением плавных сетей длиной более 75 метров при осуществлении рыболовства без предоставления рыболовного участка».

В пояснительной записке указано, что проект подготовлен с учетом рекомендаций Ученого совета ВНИРО.

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