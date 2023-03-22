Производителям компрессоров изменят требования по локализации

Минпромторг предлагает уточнить требования к локализации производства компрессорного оборудования. Заявленная цель — поддержка отечественного производителя и насыщение рынка продукцией российского производства.

Разработанный министерством проект правительственного постановления опубликован на портале regulation.gov.ru. Документ предполагает корректировку приложения к постановлению правительства от 17 июля 2015 г. № 719, содержащему критерии отнесения продукции к товарам российского производства.

Согласно пояснительной записке, существующие критерии не отражают текущей ситуации на рынке: большинство отечественных предприятий не имеют возможности подтверждения российского производства из-за использования высокой доли иностранных комплектующих.

Предложенные поправками критерии, по мнению разработчиков документа, отвечают требованиям рынка.

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