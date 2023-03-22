Предприятия Севера ударно отработали на мойве

Вылов мойвы в Баренцевом море превысил показатели прошлого года, перешагнув за 23 тыс. тонн. Остатки национальной квоты наука рекомендует рыбакам добирать в норвежской экономической зоне.

По данным отраслевой системы мониторинга, к 21 марта рыбаки Северного бассейна выловили 23,1 тыс. тонн мойвы, что на 12% выше уровня прошлого года. Национальная квота России, утвержденная Смешанной российско-норвежской комиссией по рыболовству на 2023 г. в размере 24,6 тыс. тонн, освоена на 94%, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В промысле мойвы в этом году участвовала 21 российская компания, из них 18 выбрали свои лимиты на 90–100%, уточнили в ведомстве.

По наблюдениям специалистов Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, активный нерест мойвы начался, как и годом ранее, с третьей декады января, но подходы рыбы были более интенсивными, в скоплениях преобладали особи более крупного размера. Особенностью нынешней путины ученые также считают направление миграции мойвы в исключительную экономзону России, что позволило рыбакам успешно освоить национальную квоту. В 2022 г. скопления мойвы формировались в основном в норвежских водах.

С 21 по 26 марта ожидается остаточная нерестовая миграция мойвы к берегам северной Норвегии, в меньшей степени — к побережью Мурмана, общая интенсивность хода будет быстро снижаться. В российских водах формирование промысловых скоплений вероятно только на локальных участках в пределах 12-мильной зоны. Наука рекомендует флоту работать в норвежской экономической зоне: формирование скоплений ожидается на значительной акватории вдоль побережья от Рёст банки до Норвежского желоба.

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