В Белгородской области аквакультурному проекту помогут «Агростартапом»

В Белгородской области грант «Агростартап» будет направлен на создание фермы по выращиванию австралийского красноклешневого рака. Доля господдержки составляет почти 90% от стоимости проекта.

Предполагается, что в 2027 г. ферма в селе Шеино Корочанского района выйдет на проектную мощность с ежегодным объемом производства не менее 1,7 тонны раков. Для выращивания предполагается использовать установки замкнутого водоснабжения, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Основными потребителями продукции станут жители области. Стоимость проекта составляет 3,4 млн рублей, из которых 3 млн рублей будет выделено в качестве гранта «Агростартап», остальное фермер вложит из собственных средств.

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