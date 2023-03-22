Рыбные места Волгоградской области выставили на торги

В Волгоградской области объявлен конкурс на восемь участков для промышленного рыболовства на Волгоградском и Карповском водохранилищах. Заявки принимаются до 25 апреля — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует областной комитет сельского хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, семь участков расположены на Волгоградском водохранилище и один — на Карповском. Площадь предоставляемых акваторий — от 210 до 2166 га. Объекты промысла — сазан, лещ, судак, щука, карась, окунь, раки и другие виды водных биоресурсов.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата. Стартовые цены лотов составляют от 32 тыс. до 330 тыс. рублей. Остальные критерии оценки — средневзвешенные показатели освоения лимитов претендентами за последние четыре года, показатели среднесуточного объема производства за этот срок, а также средняя численность работников, трудящихся у участника конкурса в течение четырех лет. Участки предоставляются на 15 лет.

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