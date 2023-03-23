Российские уловы успешно растут

К 21 марта отечественные рыбаки освоили более 1,25 млн тонн водных биоресурсов, на 11% превысив уровень прошлого года. В Дальневосточном бассейне добыли 996,6 тыс. тонн (+13,5%).

На промысле минтая добыто 799 тыс. тонн — на 115,8 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2022 г. Вылов трески на Дальнем Востоке увеличился на 3,6 тыс, тонн — до 40,7 тыс. тонн, сельди — на 1 тыс. тонн, до 93,4 тыс. тонн, камбалы — на 2,1 тыс. тонн, до 16,1 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне совокупное освоение водных биоресурсов достигло 110,3 тыс. тонн. Трески поймали 61,3 тыс. тонн, пикши — 19,4 тыс. тонн, мойвы — 23,1 тыс. тонн.

В Западном бассейне общий вылов превысил 24 тыс. тонн. На промысле шпрота добыто 16,6 тыс. тонн, балтийской сельди освоено 6,5 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне рыбаки выловили почти 9 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне объем добычи увеличился на 16,3% к уровню прошлого года и достиг 23 тыс. тонн. Вылов кильки вырос до 20,4 тыс. тонн (+4,4 тыс. тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда наловили в общей сложности 84,3 тыс. тонн.

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