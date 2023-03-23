Рыбоводные участки в Приамурье планируют продать

В Амурской области на аукцион выставлены два участка под индустриальную и (или) пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 21 апреля.

Торги организует Амурское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.Согласно аукционной документации, один из рыбоводных участков, площадью 13 га, расположен на озере Кривом в Белогорском районе. Второй — на реке Большие Куруктачи в Бурейском районе, площадь этого РВУ — 1,3 га.

Стартовые цены лотов составляют 10 тыс. и 1 тыс. рублей соответственно. Торги предполагается провести 2 мая в Хабаровске.

Участки предоставляются на 25 лет. Озерный — на условиях обособленного водопользования, речной — совместного.

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