Для борьбы с бюрократической волокитой готовят «автосогласование»

Правительство проведет шестимесячный эксперимент с автоматическим согласованием проектов подзаконных актов. Согласно замыслу, если министерство или ведомство нарушит сроки рассмотрения, документ будет считаться согласованным.

Эксперимент коснется проектов правительственных нормативных актов, которые органы власти готовят во исполнение федеральных законов. Исключение составят акты в сфере международного сотрудничества, транспортной и энергетической безопасности, обороноспособности страны, рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина со ссылкой на вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Процедура автоматического согласования направлена на повышение исполнительской дисциплины федеральных ведомств и сокращение сроков межведомственного согласования. Предполагается, что нововведение поможет устранить бюрократическую волокиту.

Эксперимент стартует с 1 апреля и продлится шесть месяцев. Затем правительство примет решение о применении процедуры автоматического согласования на постоянной основе.

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