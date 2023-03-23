К конвенции по трансграничным водам присоединится больше стран

Десять государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки заявили, что присоединятся к Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. На сегодняшний день ее участниками являются 48 стран.

Заявление прозвучало на Конференции ООН по воде 22 марта, в тот же день Нигерия официально присоединилась к конвенции. Также участниками этого важнейшего международного механизма станут Ирак, Панама, Намибия, Гамбия, Нигер, Уганда, Бенин, Сьерра-Леоне и Южный Судан, рассказали Fishnews в Центре новостей ООН.

По данным Организации Объединенных Наций, 153 страны пользуются трансграничными водными ресурсами, а около 3 млрд человек проживают непосредственно в бассейнах рек, протекающих по территории нескольких государств.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все государства — члены организации присоединиться к конвенции и обеспечить ее всеобъемлющее выполнение. Он подчеркнул, что документ является важнейшим инструментом для сохранения водных ресурсов, развития сотрудничества между странами ипредотвращения конфликтов.

«Водная конвенция является мощным глобальным инструментом для развития трансграничного водного сотрудничества. С момента его принятия в 1992 году было подписано более 100 соглашений о совместном использовании вод. Эти соглашения принесли много пользы населению стран, укрепив региональное сотрудничество и предотвращение конфликтов, меры по борьбе с изменением климата, усилия в области здравоохранения и санитарии, производство продуктов питания и энергии и сохранение биоразнообразия», — отметила исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова.

В организации надеются, что к 2030 г. участниками конвенции станут как минимум 77 стран — половина всех государств, пользующихся трансграничными водными ресурсами.

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