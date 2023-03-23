Надзор за ООПТ хотят усилить

В закон «Об особо охраняемых природных территориях» предлагается внести поправки. Согласно этим изменениям, государственный надзор на ООПТ можно будет осуществлять в рамках постоянного рейда.

Законопроект внесен в Госдуму группой депутатов. Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется дополнить новым пунктом — о постоянных рейдах для федерального, регионального и муниципального контроля — статью 33 закона об ООПТ.

Постоянный рейд предусмотрен ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Это возможность постоянного нахождения инспекторов в пунктах контроля и (или) их перемещения по определенной территории (акватории) для предупреждения, выявления и пресечения нарушений.

При этом не предусмотренные соответствующей статьей права инспекторов могут быть регламентированы только федеральными законами о видах контроля, положением о виде контроля. Таким законом в области ООПТ является ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

В пояснительной записке отмечено: сейчас в российском законодательстве у субъектов госконтроля в области охраны и использования ООПТ отсутствует возможность применять постоянный рейд. В связи с этим снижается эффективность надзора за соблюдением физическими лицами обязательных требований на охраняемых природных территориях.

Ситуацию планируется исправить предлагаемыми изменениями. Согласно поправкам, они вступят в силу через три месяца после официального опубликования.

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