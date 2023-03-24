Для рыбного хозяйства Волгоградской области готовят план

В Волгоградской области планируется создать долгосрочную программу развития рыбной отрасли — в сферах аквакультуры, рыболовства и рыбопереработки. К работе должны подключиться все заинтересованные ведомства, а также ученые.

О соответствующем поручении губернатора рассказал его заместитель Василий Иванов на встрече с представителями Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства.

По информации региональных властей, специалисты Волгоградского государственного аграрного университета ведут научные работы в области разведения ценных пород рыб и ракообразных в Нижнем Поволжье. Кроме того, исследования ВолГАУ посвящены производству отечественных аквакультурных комбикормов с использованием новых компонентов.

Сбором информации о водных объектах занимается Волгоградский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйство и океанографии. Исследователи установили важные биологические закономерности и определили рыбохозяйственные возможности Цимлянского водохранилища, провели оценку сырьевой базы, сообщили Fishnews в пресс-центре областного комитета сельского хозяйства

Василий Иванов озвучил успешные показатели рыбной отрасли региона. Так, вылов за прошедший год составил 6,2 тыс. тон, увеличившись на 34% по сравнению с 2021 г.Также на 13% выросло производство пищевой рыбопродукции — свыше 4 тыс. тонн на сумму 678 млн рублей. Рыбопосадочного материала реализовано 65 тонн (в четыре раза больше, чем в предыдущем году), продано около 600 тонн товарной рыбы.

В рамках реализации программы по сохранению водных биоресурсов в Волгу и Волгоградское водохранилище выпущено более 13 млн мальков русского осетра, белого амура, толстолобика и сазана.

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