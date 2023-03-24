Участкам для аквакультуры на Черном море подберут пользователей

Четыре морских рыбоводных участка в пригороде Севастополя выставлены на аукцион. Все РВУ предназначены для индустриальной аквакультуры, заявки принимаются до 28 апреля.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены у побережья поселков Кача и Андреевка, входящих в Нахимовский район Севастополя.

Площадь РВУ — от 47 до 116 га, стартовые цены лотов составляют от 590 тыс. до 1,45 млн рублей.

Торги планируют провести 12 мая в Ростове-на-Дону. Все акватории предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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