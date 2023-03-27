В список для альтернативной службы добавили рыбаков-прибрежников

Минтруд включил рыбаков прибрежного лова в список рабочих профессий, подходящих для альтернативной гражданской службы. Проходить такую службу можно только на государственных предприятиях.

Приказ Минтруда, устанавливающий новый перечень видов работ, профессий и должностей, которые подходят для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС), зарегистрирован Минюстом. Он включает 64 профессии рабочих и 85 должностей служащих.

В отличие от предыдущей версии в новый список включена профессия «рыбак прибрежного лова», сообщает корреспондент Fishnews. По закону проходить АГС призывники имеют право только в организациях, подведомственных федеральным или региональным органам исполнительной власти, или в качестве гражданского персонала в военных организациях. Однако в перечне организаций, утвержденном тем же приказом, предприятия рыбной отрасли отсутствуют.

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