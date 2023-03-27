Ряду экспортеров в Китай расширили ассортимент поставок

В китайской системе CIFER продолжается регистрация российских предприятий и судов — поставщиков рыбо- и морепродукции в КНР. Для семи объектов расширили список видов товаров на экспорт.

Список этих объектов приводит Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Перерабатывающее предприятие ООО «Камчаттралфлот» (регистрационный номер RU-041/MU33270).

Перерабатывающие суда «Капитан Вдовиченко» (ООО «Минтай первый», регистрационный номер RU-025/QD60930); «Александр Косарев» (ПАО «Преображенская база тралового флота», регистрационный номер RU-025/HY37369); «Тугур» (АО «Т-Краб», регистрационный номер RU-025/ZT34473).

Холодильный склад ООО «Диомидовский рыбный порт» (регистрационный номер RU-025/VQ35615).

Транспортные суда «Афродита» (ООО «Росрыбфлот», регистрационный номер RU-041/VZ31254); «Фрио Антверп» (ООО «Лодия», регистрационный номер RU-025/ZA41033).

Регистрация в системе CIFER продолжается.

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