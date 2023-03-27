Россельхозбанк рассказал о возможностях для предприятий марикультуры

Банк, специализирующийся на поддержке АПК, предлагает ряд решений, интересных для предприятий марикультуры, сообщили в Приморском региональном филиале Россельхозбанка.

«С 2021 года для клиентов — представителей агропромышленного комплекса, в том числе для клиентов, занимающихся марикультурой, у нас внедрен упрощенный процесс принятия решений по суммам кредитования до 10 млн рублей», — рассказал заместитель директора Приморского регионального филиала РСХБ Михаил Тимашев на встрече с руководителями отраслевых ассоциаций региона.

Для получения финансовых средств в этом случае требуется минимальный набор документов. Такой принцип работы банка учитывает особенности марикультурной отрасли, которая представлена в основном малыми предприятиями, обратил внимание представитель РСХБ.

Он также отметил, что предприятия отрасли могут воспользоваться возможностями льготного кредитования, предусмотренного правительством для поддержки малого и среднего бизнеса (постановление от 30 декабря 2018 г. № 1764). «Мы готовы предлагать в рамках этого постановления льготное кредитование», — заявил Михаил Тимашев.

Fishnews

АО «Россельхозбанк»

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