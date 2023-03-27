Минсельхозу добавили полномочий в связи с лизингом для программы инвестквот

По новому закону участники программы инвестиционных квот могут воспользоваться инструментом лизинга. Правительство наделило Министерство сельского хозяйства полномочием для реализации этих нововведений.

Напомним, что в декабре в федеральный закон о рыболовстве был внесен целый ряд изменений. В том числе из списка оснований для досрочного расторжения на долю инвестиционной квоты исключили переход права собственности на объект инвестиций к лизинговой компании (фирме) — российскому резиденту. При этом лицо, с которым заключен договор для промысла, одновременно должно заключить договор финансовой аренды (договор лизинга) и уведомить об этом федеральное ведомство в области рыболовства в установленном порядке.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство постановлением от 24 марта 2023 г. № 449 внесло изменения в положение о Министерстве сельского хозяйства. За Минсельхозом закрепили полномочие по установлению порядка уведомления.

Изменения по лизингу распространяются на участников как первого, так и второго этап программы инвестквот.

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