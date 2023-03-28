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Свежевыловленный минтай

Освоение ОДУ минтая в Охотском море превысило 70%

К 27 марта объемы добычи минтая в Охотском море достигли 737,6 тыс. тонн. Общий допустимый улов рыбаки освоили на 73,3%.

За аналогичный период 2022 г. вылов минтая был скромнее — 680,7 тыс. тонн, или 63,1% ОДУ.

На прошлой неделе продолжался интенсивный промысел минтая в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на оперативную информацию Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО). Промысловая обстановка в районах добычи была удовлетворительной.

В Западно-Камчатской подзоне вылов минтая на 27 марта составил 391,4 тыс. тонн (121,2% ОДУ). Тогда как годом ранее в этом районе рыбаки взяли 247,5 тыс. тонн, или 71,9% разрешенного объема.

В Камчатско-Курильской подзоне промысел практически завершен. Флот освоил 101,3 тыс. тонн (40,3% ОДУ по подзоне). На 27 марта 2022 г. было выловлено 216,7 тыс. тонн (81%).

Суммарно по «камчатским» подзонам добыто 492,7 тыс. тонн (85,8% от совокупного ОДУ). Вылов за тот же период прошлого года составлял несколько меньше — 464,2 тыс. тонн (75,9%).

В Северо-Охотоморской подзоне район промысла расширился, число добывающих судов продолжало расти. Всего рыбаки добыли 231,8 тыс. тонн (71,8% ОДУ). Годом ранее результат составлял 215,1 тыс. тонн (62,5%).

В Восточно-Сахалинской подзоне промысел возобновился. К началу новой недели добыто 13,2 тыс. тонн (12% общего допустимого улова). На 27 марта 2022 г. вылов составлял 1,4 тыс. тонн (1,1%).

В предстоящий период благоприятная промысловая обстановка сохранится на акватории Северо-Охотоморской подзоны, полагают ученые. В Западно-Камчатской подзоне промысел будет остановлен.

Промысел сельди в Северо-Охотоморской подзоне проходил преимущественно на акватории к западу от 150° с.ш. в центральном секторе промрайона. Нарастающий вылов этого объекта к 27 марта достиг 105,4 тыс. тонн, или 36,3% ОДУ. Годом ранее вылов составлял 101,2 тыс. тонн (32,6%).

Ожидается, что в предстоящий период на промысле сельди наиболее благоприятная промысловая обстановка будет в центральной части Северо-Охотоморской подзоны к западу от 150° в.д.

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