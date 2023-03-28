Морской заповедник на Гавайях планируют расширить

Президент США Джо Байден распорядился срочно изучить возможность расширения морской охраняемой зоны вокруг Гавайских островов. Критики отмечают: заявление сделано на фоне недавнего одобрения проекта по бурению нефтяных скважин на Аляске.

Поручение по морскому заповеднику на Гавайях дано министру торговли Джине Раймондо. Общая площадь ООПТ в результате увеличения может достигнуть 777 тыс. кв. миль, пишет информагентство Bloomberg. По его данным, президент потребовал начать работу в течение 30 дней и, похоже, надеется на скорое одобрение инициативы.

«Эта зона больше, чем Аляска и Колорадо вместе взятые, и в три раза больше Техаса… Это [расширение] может сделать ее самой большой морской зоной на планете с самым высоким уровнем защиты», — приводится цитата Джо Байдена.

Решение о заповеднике должен помочь Белому дому достигнуть намеченной ранее цели: довести к 2030 г. совокупную долю охраняемых морских зон до 30% общей площади акватории под юрисдикцией США.

Между тем ранее Белый дом выступил с заявлением о том, что Джо Байден заблокировал передачу нефтяных месторождений в арктических водах, а также выступает за ограничения на ее добычу на Аляске. В то же время президент одобрил проект по бурению нефтяных скважин компанией ConocoPhillips в этом штате, подчеркивает Bloomberg. Впрочем, по словам министра внутренних дел Деба Хааланда, этот шаг является «наследием» решений предыдущих администраций.

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