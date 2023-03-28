Организаторов рыбалки приглашают за участками на Камчатке

Северо-Восточное теруправление Росрыболовства планирует в мае провести конкурс по распределению участков для организации любительской рыбалки. Пользователей предполагается подобрать акваториям в Мильковском и Карагинском районах.

Очередной конкурс по распределению участков для организации любительской рыбалки должны провести на Камчатке. Извещение и конкурсная документация размещены на сайте torgi.gov.ru.

Прием заявок на участие в торгах открывается с 28 марта и завершится 28 апреля. В этот же день предполагается вскрыть конверты с заявками. Процедура рассмотрения заявок стоит в графике на 4 мая, а оценки и сопоставления — на 11 мая, сообщает корреспондент Fishnews.

Два участка выставлены на конкурс в Мильковском районе — на реке Камчатка и Николка 1-я. Еще два РЛУ ждут организаторов рыбалки в Карагинском районе — в заливе Уала и гавани Сибирь.

С победителями торгов будут заключены договоры пользования участками сроком на 20 лет.

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