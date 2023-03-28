Наука оценит рыбные запасы у побережья Крыма

Азово-Черноморский филиал ВНИРО участвует в комплексных исследованиях с НИС «Профессор Водяницкий» в Черном море. Ученые рассчитывают собрать информацию о состоянии популяций рыб, нерестящихся в зимнее время.

В комплексной океанографической экспедиции, организованной Институтом биологии южных морей РАН, задействованы сотрудники Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ). Научный рейс судна «Профессор Водяницкий» рассчитан на 24 дня и завершится 7 апреля.

В ходе исследований у побережья Крыма в Черном море специалисты АзНИИРХ собирают пробы ихтиопланктона и молоди зимне-нерестующих видов рыб. С помощью судовой гидроакустической аппаратуры ведутся наблюдения за распределением скоплений рыбы и осуществляется их визуальная идентификация.

Участники экспедиции уже взяли пробы более чем на 30 ихтиопланктонных станциях и выполнили наблюдения в шельфовых водах от бухты Ласпи до поселка Коктебель, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала. Полученные данные позволят ученым оценить состояние популяций зимне-нерестующих видов рыб, которые имеют важное промысловое значение, и условия обитания водных биоресурсов.

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