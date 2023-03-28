Якутский суд рассмотрит дело о незаконной рыбалке

В Якутске сотрудники транспортной полиции направили в суд уголовное дело о браконьерском вылове ценной рыбы. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, оценивается в сумму свыше 1,2 млн рублей.

Нелегальную рыбалку пресекли в конце сентября в рамках операции «Путина». Как сообщили Fishnews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО, злоумышленника задержали на реке Лена в городе Олёкминск.

В лодке обнаружили и изъяли 637 рыб семейства лососевых: хариуса, сига, тайменя и ленка. Отмечено, что лов мужчина вел без соответствующего разрешения, используя незарегистрированные сети.

В ходе предварительного следствия фигурант рассказал, что часть добычи он планировал оставить себе, а часть продать.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов с причинением особо крупного ущерба). До судебного заседания мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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