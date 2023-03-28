Ученые работают над «веганским» меню для аквакультуры

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) работают над рыбными кормами из растительного сырья. Специалисты решили объединить усилия с Национальным научным центром морской биологии ДВО РАН — там создают рационы для рыб и беспозвоночных на основе микроводорослей.

Команда ученых Передовой инженерной школы (ПИШ) ДВФУ ведет разработку кормов для осетровых пород рыб. «Мы смогли создать эффективную альтернативу рыбной муке, которая составляет основу всех кормов для аквакультуры и пока не имеет доступных аналогов. Наша разработка представляет белковую составляющую с аминокислотами, ферментами и другими полезными и необходимыми для развития рыб веществами», — рассказала Fishnews заместитель директора ПИШ ДВФУ по науке и инновациям доцент, кандидат технических наук Оксана Сон.

Создается продукт путем ферментации сельскохозяйственных отходов, например, некондиционного зерна с низкими пищевыми свойствами, шрота, шелухи. После обработки и добавления определенных штаммов микроорганизмов получается микробиологический белок, насыщенный витаминами и ценными аминокислотами. Он и является кормом.

В перспективе планируется разработать рацион и для других видов рыб. Сейчас специалисты стандартизируют рецептуру и закупают оборудование для запуска пилотных линий по производству малых партий корма.

«Микробиологический белок — это доступная и качественная альтернатива рыбной муке. В настоящий момент все корма для аквакультуры импортируются, и установить их состав достаточно сложно. В свою очередь, отсутствие важных элементов в кормах может не только отразиться на здоровье выращиваемой популяции, но также изменять, вкус, цвет, запах и другие важные свойства товарной продукции. Кормовые добавки, разрабатываемые учеными ДВФУ, имеют максимально сбалансированный состав, и, как показывают эксперименты, положительно сказываются не только на иммунитете и выживаемости рыб, но и на размерах особей», — подчеркнула Оксана Сон.

В марте ДВФУ заключил договор с Национальным научным центром морской биологии ДВО РАН — о сотрудничестве и подготовке специалистов в области создания импортозамещающих кормов для аквакультуры.

«Коллеги из ННЦМБ работают в области воспроизводства микроводорослей для применения в кормах для гидробионтов: крабов, кукумарии и трепанга. Мы решили объединить наши усилия в области создания линейки новых кормов на основе микробиологического белка и микроводорослей для различных групп гидробионтов», — прокомментировала собеседница Fishnews.

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