На Колыме ищут организатора рыбалки

В Магаданской области на конкурс выставили участок для организации любительского лова. Заявки принимаются до 2 мая — даты вскрытия конвертов с заявками.

Торги организует Охотское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, рыболовный участок расположен в Тауйской губе, в заливе Амахтонский (Ольский городской округ). Площадь акватории составляет 200 га. Участок предоставляется на 20 лет.

Критерии оценки и сопоставления заявок различаются для участников конкурса, имеющих опыт организации любительской рыбалки и без него. В первом случае будут учитываться количество выданных гражданам лицензий, стоимость объектов инфраструктуры для любительского рыболовства и средняя численность работников.

У претендентов без опыта учтут предложенную плату, проект инфраструктуры и среднюю численность сотрудников, которые будут работать на участке.

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