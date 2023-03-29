Водоемам Юга прогнозируют рыбное пополнение

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО исследовали водохранилища и озера Краснодарского, Ставропольского краев и Республики Адыгея. По мнению ученых, условия для нереста основных промысловых рыб были благоприятными.

Работы велись в Краснодарском, Октябрьском, Крюковском, Варнавинском, Новотроицком, Отказненском, Чограйском водохранилищах, водохранилище Волчьи ворота, озерах Мокрая Буйвола и Лысый лиман, заливе Стройманыч на Пролетарском водохранилище, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Ученые проанализировали видовую структуру, определили абсолютную численность и биомассу промыслового запаса. Также были исследованы параметры водной среды: содержание кислорода, рН, температура, мутность, минерализация и соленость.

Результаты экспедиции показали, что в прошлом году условия нереста рыб во всех водоемах были удовлетворительными. Это обещает хорошее пополнение промысловых видов рыб. Особенно благоприятно условия сложились для леща, карася, окуня и судака.

В филиале отметили, что промысловые запасы в водоемах комплексного назначения формируются в основном за счет леща, карася и окуня, а также объектов зарыбления — толстолобика и сазана. Доля этих видов рыб составляет более 80%.

Полученные данные станут основой для разработки предварительного прогноза рекомендованного вылова на 2024 г.

Кроме того, исследования позволили определить эффективность использования промысловых запасов в отдельных водоемах. В некоторых акваториях в прошлом году промысел не велся, поэтому решено распространить работы на новые водные объекты. Так, в 2023 г. планируется оценить ресурсный потенциал водохранилища Красное в Ставропольском крае.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews