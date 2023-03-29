Новости
Специалисты АзНИИРХ оценили промысловые запасы водоемов ЮФО. Фото пресс-службы филиала

Водоемам Юга прогнозируют рыбное пополнение

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО исследовали водохранилища и озера Краснодарского, Ставропольского краев и Республики Адыгея. По мнению ученых, условия для нереста основных промысловых рыб были благоприятными.

Работы велись в Краснодарском, Октябрьском, Крюковском, Варнавинском, Новотроицком, Отказненском, Чограйском водохранилищах, водохранилище Волчьи ворота, озерах Мокрая Буйвола и Лысый лиман, заливе Стройманыч на Пролетарском водохранилище, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Ученые проанализировали видовую структуру, определили абсолютную численность и биомассу промыслового запаса. Также были исследованы параметры водной среды: содержание кислорода, рН, температура, мутность, минерализация и соленость.

Результаты экспедиции показали, что в прошлом году условия нереста рыб во всех водоемах были удовлетворительными. Это обещает хорошее пополнение промысловых видов рыб. Особенно благоприятно условия сложились для леща, карася, окуня и судака.

В филиале отметили, что промысловые запасы в водоемах комплексного назначения формируются в основном за счет леща, карася и окуня, а также объектов зарыбления — толстолобика и сазана. Доля этих видов рыб составляет более 80%.

Полученные данные станут основой для разработки предварительного прогноза рекомендованного вылова на 2024 г.

Кроме того, исследования позволили определить эффективность использования промысловых запасов в отдельных водоемах. В некоторых акваториях в прошлом году промысел не велся, поэтому решено распространить работы на новые водные объекты. Так, в 2023 г. планируется оценить ресурсный потенциал водохранилища Красное в Ставропольском крае.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Специалисты АзНИИРХ оценили промысловые запасы водоемов ЮФО. Фото пресс-службы филиала
  • Работы велись на водоемах Краснодарского и Ставропольского краев, а также Республики Адыгея. Фото пресс-службы филиала
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Наши форум и выставка — для отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергей ТКАЧУК

    Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода

    Сергей ТКАЧУК

    Электронный сервис призван сделать рыбалку более удобной

    Директор «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ. Фото предоставлено пресс-службой компании

    Директор компании «Фишеринг Сервис»

    Андрей ФЁДОРОВ

    Мы делаем, что должно

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

    Максим КОЗЛОВ

    У нас уже есть концепция новых объектов под инвестквоты

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Надеемся, что позитивные прогнозы на путину оправдаются

    Все интервью

    Личное мнение

    Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза Ирина ПУЛЬЧЕВА

    Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза

    Ирина ПУЛЬЧЕВА

    Мерить надо не глазурь, а чистую массу продукта

    Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    В ближайшее десятилетие ничего хорошего отрасль не ждет

    Все материалы

    Крупным планом

    Подчас административный процесс внесения изменений в правила рыболовства не поспевает за реалиями производственной деятельности

    Правила сложной судьбы

    Начальник отдела безопасности и технологии переработки сырья и разработок ТИНРО Юрий КУЗНЕЦОВ

    Наука продолжает раскрывать потенциал иваси

    Тема распределения участков для добычи анадромных видов рыб в нынешнем году стала одной из самых важных

    Большая «лососевая реформа»

    Траулер на Дальнем Востоке

    Решения дальнего действия

    События

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

    Добытчики краба выполняют стратегические задачи

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.