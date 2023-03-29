Участники «рыбного» симпозиума проанализируют пути развития рынка

Сценарии развития рыбного рынка и возможности продвижения рыбной продукции внутри страны представители отраслевого сообщества, регулирующих органов, банковской сферы и ритейла обсудят 13 апреля в формате симпозиума.

«Рыбный» симпозиум, организованный исследовательской компанией NTech, пройдет 13 апреля в Москве на площадке Svoy Loft. Как сообщает корреспондент Fishnews, в рамках мероприятия планируется обсудить тенденции и перспективы рыбного рынка, а также инструменты, способные увеличить внутренний спрос на рыбу и морепродукты.

В ходе встречи представители Росрыболовства, Центра агроаналитики Минсельхоза, Россельхозбанка, Роскачества, департамента торговли и услуг правительства Москвы выступят с докладами о ситуации с реализацией и потреблением рыбной продукции, нормативным обеспечением работы предприятий отрасли и мерами по улучшению имиджа рыбы в глазах покупателей.

Программа симпозиума включает экспертную дискуссию о трансформации рыбного рынка с участием Рыбного союза и федеральных торговых сетей. Кроме того, запланированы брейнстормы с обсуждением сценариев развития рынка и оптимальных действий всех его участников.

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