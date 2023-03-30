Доступ на рынок Вьетнама получили новые поставщики

Право поставлять рыбную продукцию во Вьетнам получили еще восемь российских предприятий. По информации Россельхознадзора, в перечень одобренных поставщиков включено уже 125 экспортеров.

Перечень российских производителей, получивших разрешение на поставки морепродуктов на вьетнамский рынок, вновь расширен, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама утвердил в качестве поставщиков еще восемь рыбодобывающих и выпускающих рыбную продукцию предприятий и судов.

В актуальный список одобренных экспортеров морепродуктов входит 125 организаций. В Россельхознадзоре заявили о намерении продолжить работу над увеличением количества предприятий, имеющих право экспорта во Вьетнам.

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