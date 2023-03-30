К концу марта рыбаки сохраняют прибавку по уловам

К 29 марта российские предприятия наловили более 1,37 млн тонн водных биоресурсов, на 12% превысив уровень прошлого года. В том числе в Дальневосточном бассейне поймано 1,09 млн тонн (+13,5%).

На промысле минтая добыта 871,8 тыс. тонн — на 122,3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2022 г. Вылов трески увеличился на 2,8 тыс. тонн, до 44,1 тыс. тонн, сельди — на 4,9 тыс. тонн, до 110,4 тыс. тонн, камбалы — на 2 тыс. тонн, до 17 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне освоили 120,3 тыс. тонн. Трески поймали 67 тыс. тонн, пикши — 22,8 тыс. тонн, мойвы — 23,1 тыс. тонн.

В Западном бассейне общий вылов превысил 27,2 тыс. тонн. Промысел шпрота принес 19,1 тыс. тонн, балтийской сельди добыли 7,1 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне рыбаки выловили более 9 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне объем добычи увеличился на 25,5% к уровню прошлого года и достиг 26 тыс. тонн. Уловы кильки выросли на 6,4 тыс. тонн — до 23,3 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил в общей сложности 92 тыс. тонн.

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