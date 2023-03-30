«Норебо» решил накормить не только людей

Холдинг «Норебо» запустил на береговой фабрике в Мурманской области производство новой продукции — на этот раз лакомств для домашних животных. Расширение ассортимента продиктовано в том числе стремлением максимально использовать сырье, заявили в группе.

Рыбопромышленный холдинг «Норебо» решил попробовать нишу товаров для домашних животных. На фабрике «РК «Полярное море+» в Мурманской области начали выпуск лакомств для собак. Продукция производится из кожи атлантической трески по европейским технологиям, рассказали Fishnews в пресс-службе группы компаний.

В холдинге отметили, что нацелены на безотходное производство. «Последнее и подвигло наладить процесс изготовления лакомства для животных. Они сделаны из тресковой кожи и сохраняют все полезные свойства тресковых пород рыб, до 80% белков, а это нужные аминокислоты и Омега-3», — заявили в «Норебо».

Рыбоперерабатывающий комплекс «Полярное море+» введен в эксплуатацию в 2017 г. В составе — два производственных цеха: один по выпуску мороженого и охлажденного филе, фарша и субпродуктов, второй — трески мокросоленой пласт-клипфискной разделки и субпродуктов.

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