Крабовые «паспорта» переведут в электронную форму

Рыбаки смогут оформлять в электронном виде сертификаты, подтверждающие законность происхождения крабов и креветок для экспорта в Южную Корею. Срок рассмотрения таких заявок сократится до трех рабочих дней.

Минсельхоз подготовил новый проект приказа по сертификату подтверждения законного происхождения живых, охлажденных, замороженных крабов, креветок и продукции из них для поставок в Республику Корея. Документ устанавливает формы экспортного сертификата и процедуры его оформления и утверждения.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в новой версии приказа оформление сертификата допускается как в бумажном виде, так и в электронной форме. Причем срок рассмотрения заявлений об утверждении сертификатов в теруправлениях Росрыболовства предполагается сократить с нынешних пятнадцати рабочих дней до пяти для бумажных заявок и до трех — для электронных.

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