Экспортерам продукции в Китай напомнили о процедурах в CIFER

Российский Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры обратил внимание предприятий, работающих на китайский рынок, на алгоритмы продления регистрации в электронной системе CIFER.

НЦБРП напомнила экспортерам о процедуре регистрации, предусмотренной Положением КНР об управлении регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых продуктов (утверждено приказом ГТУ Китая № 248, вступившим в силу с 1 января 2022 г.).

В декабре 2021 г. Главное таможенное управление КНР самостоятельно перенесло в систему CIFER все ранее зарегистрированные российские предприятия и суда, включенные в Список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в Китайскую Народную Республику.

На 29 марта 2023 г. таких объектов было 711, срок действия их регистрации в системе истекает 29 января 2024 г. В этом случае для продления регистрации хозяйствующим субъектам необходимо заполнить недостающую информацию о компании, предприятии или судне (заполнить пустые графы в личном кабинете объекта в CIFER), подав заявку на модификацию в системе.

Эту работу нужно провести до 30 июня 2023 г., до окончания переходного периода, рассказали Fishnews в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Учреждение также обратило внимание на необходимые действия для компаний-судовладельцев, зарегистрированных в CIFER и изменивших юридические адреса, а также для предприятий по переработке и хранению рыбопродукции, которые вносят уточнения в адреса фактического нахождения. Он должны подать новое заявление на регистрацию в системе. Таким компаниям нужно направить в НЦБРП запрос на регистрацию нового личного кабинета в CIFER и выдачу нового логина и пароля.

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