Перемены с журналами отразили в правилах для Азово-Черноморского бассейна

Минсельхоз внес изменения в правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна. Учтены изменения в законодательстве по промысловой и производственной отчетности.

Изменения в правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна внесены приказом Минсельхоза РФ от 2 марта 2023 г. № 125. Поправки вступят в силу с 10 апреля.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по тексту правил исключаются термины «промысловый журнал» и «технологический журнал», но вводится понятие «рыболовный журнал». Таким образом, правила привели в соответствие с изменениями, внесенными в федеральный закон о рыболовстве. Напомним, что вести рыболовный журнал пользователи могут либо в электронном формате, либо на бумажном носителе. С 1 декабря 2023 г. для целого ряда случаев электронный рыболовный журнал станет обязательным.

Новый приказ предусматривает и другие изменения, в частности по регулированию промысла в заливе Сиваш.

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