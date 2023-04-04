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Росрыболовство и подведомственный Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) проводят оптимизацию отраслевых сервисов на портале «Госуслуги»

Рыбаков приглашают оценить «Госуслуги»

Росрыболовство и подведомственный Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) проводят оптимизацию отраслевых сервисов на портале «Госуслуги». Пользователей просят направлять свои предложения.

Работа ведется по поручению Аналитического центра правительства, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Предложения в формате «проблема-решение» принимаются на info@cfmc.ru.

Пользователям предлагают оценить корректность работы сервисов по предоставлению следующих госуслуг:

— утверждение сертификата на улов водных биологических ресурсов в отношении водных биологических ресурсов и (или) рыбной и иной продукции из них, направляемой на экспорт в государства — члены Европейского союза (https://www.gosuslugi.ru/611348/1/form);

— согласование размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания (https://www.gosuslugi.ru/611348/1/form);

— согласование строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания (https://www.gosuslugi.ru/611347/1/form);

— оформление, выдача, регистрация, приостановление действия и аннулирование разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесению в них изменений (https://www.gosuslugi.ru/609952/1/form);

— заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка (https://www.gosuslugi.ru/612522/1/form);

— заключение договоров об искусственном воспроизводстве водных биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения (https://www.gosuslugi.ru/612525/1/form);

— заключение с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров о закреплении за ними долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов (https://www.gosuslugi.ru/612523/1/form);

— заключение с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается (https://www.gosuslugi.ru/612305/1/form);

— согласование размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания (https://www.gosuslugi.ru/611347/1/form);

— оформление, выдача и регистрация разрешения на экспорт осетровых видов рыб и продукции из них и разрешения на импорт, сертификата на реэкспорт и сертификата на интродукцию из моря осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, а также внесения в них изменений, приостановления действия и аннулирования указанных разрешений, сертификатов (https://www.gosuslugi.ru/610081/1/form);

— предоставление информации, содержащейся в государственном рыбохозяйственном реестре (https://www.gosuslugi.ru/612225/1/form);

— государственная функция по заключению с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров о закреплении за ними долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и распределению между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями промышленных квот, прибрежных квот добычи (вылова) катадромных и трансграничных видов рыб, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для российской федерации в районах действия международных договоров российской федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (https://www.gosuslugi.ru/612523/1/form).

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