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Морская администрация РФ вновь продлевает истекшие или истекающие квалификационные документы членов экипажей судов — до 30 июня 2023 г. включительно

Действие документов для моряков опять продлили

Морская администрация РФ вновь продлевает истекшие или истекающие квалификационные документы членов экипажей судов — до 30 июня 2023 г. включительно.

Ранее принятые меры продлеваются в целях бесперебойного функционирования международного судоходства, сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса.

Отмечено, что если член экипажа, находящийся в рейсе, не имеет возможности продлить в установленном порядке свои квалификационные документы, срок их действия автоматически продлевается на три месяца.

Среди таких документов:

- профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией РФ;

- подтверждения о признании дипломов, выданных иностранным государством;

- квалификационные свидетельства;

- подтверждения к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах);

- свидетельства о квалификации судовых поваров;

- другие квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками.

Внесение дополнительных отметок или выдача новых документов не требуется.

«Морякам, в настоящее время находящимся в рейсе, необходимо продлить квалификационные документы по возвращению из рейса, но не позднее 1 июля 2023 года», — обратили внимание в министерстве.

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