Моряки получили еще одну отсрочку по подтверждению квалификации
Морская администрация РФ в очередной раз продлевает — до 31 марта 2023 г. включительно — срок действия квалификационных документов членов экипажей судов.
Мера, как и прежде, объясняется «коронавирусной» эпидемиологической ситуацией в мире, а также необходимостью бесперебойного функционирования международного судоходства.
«Если член экипажа, находящийся в рейсе, не имеет возможности продлить в установленном порядке свои квалификационные документы, срок их действия автоматически продлевается на три месяца», — сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса.
Среди таких документов:
- профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией РФ;
- подтверждения о признании дипломов, выданных иностранным государством;
- квалификационные свидетельства;
- подтверждения к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах);
- свидетельства о квалификации судовых поваров;
- другие квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками.
Внесение дополнительных отметок или выдача новых документов не требуется, напомнили в министерстве.
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