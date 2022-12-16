Моряки получили еще одну отсрочку по подтверждению квалификации

Морская администрация РФ в очередной раз продлевает — до 31 марта 2023 г. включительно — срок действия квалификационных документов членов экипажей судов.

Мера, как и прежде, объясняется «коронавирусной» эпидемиологической ситуацией в мире, а также необходимостью бесперебойного функционирования международного судоходства.

«Если член экипажа, находящийся в рейсе, не имеет возможности продлить в установленном порядке свои квалификационные документы, срок их действия автоматически продлевается на три месяца», — сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса.

Среди таких документов:

- профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией РФ;

- подтверждения о признании дипломов, выданных иностранным государством;

- квалификационные свидетельства;

- подтверждения к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах);

- свидетельства о квалификации судовых поваров;

- другие квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками.

Внесение дополнительных отметок или выдача новых документов не требуется, напомнили в министерстве.

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