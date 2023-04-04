На Колыме лососевые браконьеры предстанут перед судом

В Магаданской области завершено расследование уголовного дело в отношении трех мужчин, незаконно добывавших кету ради икры. Сумма ущерба, согласно заключению ихтиологической экспертизы, составила 730 тыс. рублей.

Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

Злоумышленников поймали с поличным в июле 2022 г. на реке Наяхан в ходе операции «Путина». Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального УМВД, мужчины добывали самок кеты ставной сетью в запрещенное время без соответствующего разрешения.

Правоохранители отметили, что рыбу без икры браконьеры отпускали.

«Фигуранты понимали, что нарушают закон, но надеялись, что в отдаленной местности их никто не обнаружит. Полицейские изъяли у браконьеров 12 кг красной икры, которую они заготавливали неподалеку от места лова лосося», — рассказали в пресс-службе.

В ходе предварительного следствия мужчины полностью признали вину и раскаялись, а также частично возместили материальный ущерб. Обвинительное заключение утверждено органами прокуратуры, дело направлено в суд.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews