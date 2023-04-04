Рыбацкий флот переходит на цифровые ССД

Количество флота, передающего судовые суточные донесения через электронный рыболовный журнал, с 1 марта выросло на 22%, отмечают в ЦСМС. По его данным, сейчас в «боевом» режиме такие ССД подают 270 судов.

Лидирует Северо-Запад: почти половина всех судов — 121 из 265 — передают ССД с помощью электронного рыболовного журнала, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

На Дальнем Востоке же, по информации Центра, из 701 судна только 148 используют ЭРЖ.

1 марта вступил в силу закон о выдаче электронных разрешений на добычу водных биоресурсов и ведении рыболовного журнала в электронном виде. Программный комплекс получил новое название — ПК «Электронный рыболовный журнал». Первым его получило судно «Солборг», ведущее промысел в Дальневосточном бассейне.

До 1 декабря 2023 г. действует переходный период, в течение которого у рыбаков есть возможность передавать ССД как в электронном виде, так и в бумажном. ЦСМС рекомендует рыбакам заранее подготовиться к переходу на цифровую суточную отчетность.

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