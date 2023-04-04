Апрель встречает россиян селедкой

С 3 апреля стартовала «Всероссийская неделя селедки» — серия мероприятий с участием отраслевых ассоциаций и торговых сетей, направленных на продвижение продукции из сельди на внутреннем рынке.

В рамках «Недели селедки» с 3 по 9 апреля запланированы промо-акции в торговых сетях, конкурсы, просветительские мероприятия и онлайн-активности. Главная цель — привлечь внимание людей к ценным пищевым свойствам и яркому вкусу одной из важнейших промысловых рыб. По данным Рыбного союза, россияне потребляют 370–390 тыс. тонн сельди в год — это примерно 12% всей рыбной продукции в стране, причем три четверти этого объема приходится на рыбу, вылавливаемую отечественными предприятиями.

«Всероссийская неделя селедки» — пилотный проект программы продвижения российской рыбы на внутреннем рынке, которая разрабатывается и реализуется по поручению Минпромторга Роскачеством совместно с Минсельхозом, Росрыболовством, Рыбным союзом, Ассоциацией компаний розничной торговли и Союзом независимых сетей России. Аналогичные мероприятия планируется организовать и по другим видам рыбной продукции — тресковым и лососевым. Как рассказали Fishnews в Рыбном союзе, полномасштабный запуск программы запланирован на 2024 г., а в 2023 г. пройдут несколько пробных мероприятий.

«Мы рады участвовать в разработке и реализации программы популяризации рыбы, считаем ее важной и для населения, и для отрасли», — прокомментировал председатель Рыбного союза Александр Панин. Он отметил, что потребительские привычки, в том числе в области питания, стремительно меняются, и важно не только понимать эти тенденции, но и в какой-то степени направлять их.

«Программа продвижения рыбы, с одной стороны, поможет напомнить о пользе регулярного потребления рыбы, сохранить эту культуру и познакомить с разнообразием отечественной продукции, с другой — позволит получить дополнительную обратную связь, которая станет источником идей для расширения ассортимента, изменения подходов к производству», — считает руководитель отраслевого объединения.

По информации Роскачества, в этом году к участию в «Неделе селедки» присоединились торговые сети «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Окей», Globus, «Мария-Ра» и «Виктория». Ключевым событием недели станет фестиваль «День селедки» в Калининграде — 8 апреля в городе будут организованы гастрономические презентации, мастер-классы, лекции, посвященные истории сельдевого промысла, видам этой рыбы, регионам ее обитания и ее пользе для здоровья.

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