Стартовали переговоры ЕАЭС и Индонезии о свободной торговле

С 3 по 5 апреля в Джакарте состоялся первый раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индонезия.

«По итогам 2022 года взаимная торговля стран ЕАЭС с Индонезией увеличилась на 58% по сравнению с 2021 годом. Соглашение о свободной торговле позволит обеспечить дополнительный рост товарооборота, создав условия для эффективной реализации экспортного потенциала наших экономик», — отметил начальник отдела специальных вопросов торгового регулирования департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Антон Цециновский.

По его мнению, результаты первого раунда и подтвержденное обеими сторонами стремление к взаимоприемлемым решениям позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы динамичных переговоров в дальнейшем, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

Отмечено, что достижение соответствующих договоренностей будет соответствовать ожиданиям деловых кругов. Одним из проявлений укрепления сотрудничества должен стать бизнес-диалог «ЕАЭС-Индонезия», который пройдет в рамках Евразийского экономического форума в конце мая в Москве.

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