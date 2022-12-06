Диалог об упрощении торговли с Индонезией начался

Евразийская экономическая комиссия сообщила о предстоящих переговорах по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Индонезия. Стартовый раунд запланирован на первый квартал 2023 г.

Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан подписали совместное заявление о запуске переговоров, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

По мнению Андрея Слепнева, либерализация условий торговли может позволить нарастить товарооборот еще на 1,5 млрд долларов. Напомним, что решение Высшего Евразийского экономического совета о начале переговоров с Индонезией вступило в силу в июле 2022 г.

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