Диалог об упрощении торговли с Индонезией начался
Евразийская экономическая комиссия сообщила о предстоящих переговорах по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Индонезия. Стартовый раунд запланирован на первый квартал 2023 г.
Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан подписали совместное заявление о запуске переговоров, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.
По мнению Андрея Слепнева, либерализация условий торговли может позволить нарастить товарооборот еще на 1,5 млрд долларов. Напомним, что решение Высшего Евразийского экономического совета о начале переговоров с Индонезией вступило в силу в июле 2022 г.
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