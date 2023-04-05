ЕАЭС вводит навигационные пломбы

Вступило в силу соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок. Таким образом планируется повысить прозрачность движения товаров между странами ЕАЭС.

Документ имеет статус международного договора и устанавливает правовую основу для применения в ЕАЭС нового технологического инструмента контроля при перевозках — навигационных пломб, рассказали Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Сфера действия соглашения распространяется исключительно на перевозки, осуществляемые по территориям двух и более стран Союза.

Отмечено, что навигационная пломба позволяет на расстоянии сотен и тысяч километров в онлайн-режиме наблюдать за транспортным средством и фиксировать каждое незаконное действие с товарами, если они будут иметь место.

Соглашение направлено на минимизацию мер госконтроля при перевозках товаров. Оно предусматривает поэтапное введение отслеживания с учетом категорий продукции и видов транспорта. Такой подход обеспечит мягкую адаптацию участников перевозок и государственных органов к новым условиям работы, подчеркнули в пресс-службе.

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